Opel kracht in München gegen Absperrung und überschlägt sich

Die Feuerwehrkräfte entfernten die Windschutzscheibe des Opels, um den Fahrer zu befreien. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Samstag mitteilte, kam es in der Nacht gegen 2.47 Uhr zum Unfall in der Moosacher Straße.

Einsatzkräfte der Polizei entdeckten den Opel, der zuerst gegen liegende Baumstämme gekracht, dann einen Wall hinaufgeschossen war und sich überschlagen hatte.

Die Beamten alarmierten die Feuerwehr und leistetet dem 28-jährigen Fahrer Erste Hilfe.

Feuerwehrleute entfernten die Windschutzscheibe des Autos, um den Eingeschlossenen zu befreien. Im Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass der vermeintlich Verletzte den Unfall wie durch ein Wunder unbeschadet überstanden hatte.