Paketbote macht auf Weg in den Feierabend fatalen Fehler: Transporter steckt fest!

München - Kurz vor seinem Feierabend ist einem Paketboten in München ein fataler Fehler unterlaufen.

Der Transporter klemmte so fest, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. © Berufsfeuerwehr München

Der Paketzusteller war am Donnerstag gegen 19.10 Uhr auf der Heerstraße in Obermenzing mit seinem Transporter unterwegs, wie die Münchner Berufsfeuerwehr am Freitag mitteilte.

Dabei schätzte er offenbar die Höhe seines Fahrzeugs falsch ein und blieb in einer Bahnunterführung stecken.

Verletzt wurde der Fahrer bei dem Unfall glücklicherweise nicht, aber sein Transporter klemmte fest - die Feuerwehr musste anrücken.

Die Rettungskräfte befreiten das Fahrzeug mit einer Seilwinde und sicherten die beschädigte Bahnunterführung.