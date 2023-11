Polizist in München von Auto erfasst: Junger Beamter schwer verletzt

München - Ein Polizist ist in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Polizeibeamter wurde bei einem Unfall in München schwer verletzt. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der 23-jährige Beamte hatte am Dienstag gegen 17.15 Uhr im Bereich der Friedenheimer Brücke in Neuhausen mit einem verkehrswidrig geparkten Wagen zu tun. Hierbei betrat er die Fahrbahn, wie die Münchner Polizei am Mittwoch mitteilte.

Eine 81-Jährige aus dem Landkreis Starnberg fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Audi auf der Friedenheimer Brücke in Richtung Laim. Sie erfasste den Polizisten auf der Fahrbahn.

Der 23-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 81-Jährige wurde leicht verletzt und begab sich den Angaben zufolge selbstständig zum Arzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Friedenheimer Brücke für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.