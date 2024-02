Radfahrer bewusstlos in München aufgefunden - kurz darauf ist er tot

Ein Radfahrer wurde in München bewusstlos in einem Grünstreifen liegend aufgefunden. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ein Passant entdeckte den bewusstlosen 56-Jährigen am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Dachauer Straße in Neuhausen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann lag bewusstlos in einem an den Radweg angrenzenden Grünstreifen. Sein Fahrrad hatte er den Angaben zufolge noch zwischen den Beinen.

Der 56-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er noch am selben Tag verstarb.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gab es laut Polizei zunächst nicht.