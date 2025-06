Fahrerin nach Unfall eingeklemmt: Feuerwehr muss VW aufschneiden

München - Nach einem Autounfall in Pasing musste die Münchner Feuerwehr eine Frau aus einem VW befreien.

Alles in Kürze

Mit einer hydraulischen Schere wurden die Türen des VWs entfernt. © Berufsfeuerwehr München

Im Kreuzungsbereich der Aubinger Straße mit der Haberland- und Heimburgstraße kam es am Freitag gegen 19.55 Uhr zum Zusammenstoß zweier Autos.

Aus noch unklarer Ursache krachte ein weißer Mercedes mit der Front in einen grauen VW. Dadurch wurde die Fahrerseite des VW stark deformiert.

Der Mercedes-Fahrer und der Beifahrer im VW konnten die Autos selbstständig verlassen. Die VW-Fahrerin wurde hingegen mittelschwer verletzt und eingeklemmt.

In Rücksprache mit dem Rettungsdienst wurde beschlossen, die ganze Seite des VW aufzuschneiden. Mit einer hydraulischen Schere und einem Spreizer wurden beide Türen und die B-Säule von den Feuerwehrleuten entfernt.

Anschließend konnte die 42-Jährige mit einem Wirbelsäulenbrett schonend gerettet und in Begleitung eines Notarztes in eine Münchner Klinik gebracht werden. Auch ihr Beifahrer kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer konnte nach einer Untersuchung vor Ort bleiben, so die Einsatzkräfte.