Schwerer Unfall in München: Radfahrer stürzt und wird von Lkw überrollt

München - In München ist es zu einem tragischen Unfall gekommen, bei dem ein 78 Jahre alter Fahrradfahrer schwere Beinverletzungen erlitt.

In München wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, verlor der Mann am Mittwoch gegen 9.20 Uhr die Kontrolle über sein Rad und stürzte unter den Lastwagen in Feldmoching.

Der 62-jährige Lkw-Fahrer hatte im Einmündungsbereich zur Max-Wönner-Straße angehalten, um entgegenkommenden Verkehr auf der Toni-Pfülf-Straße gewähren zu lassen.

Der Lkw-Fahrer bemerkte den gestürzten Radfahrer nicht und fuhr los, als die Straße wieder frei war. Dabei überrollte er die Beine des 78-Jährigen.

Der Rentner wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Toni-Pfülf-Straße war laut Polizei für etwa eine Stunde gesperrt.