Schwerer Unfall in München: Rollerfahrer nach Crash mit Transporter in Lebensgefahr

München - Ein 86 Jahre alter Rollerfahrer schwebt nach einem Unfall mit einem Kleintransporter in München in Lebensgefahr.

Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nach einem Unfall in Ramersdorf. (Symbolbild) © DPA

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Rollerfahrer am Dienstag gegen 20.40 Uhr auf der Balanstraße in Ramersdorf, als ein 31-Jähriger mit seinem Kleintransporter rückwärts aus einer Einfahrt fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Der 86-Jährige musste vor Ort reanimiert werden, bevor er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Laut Polizeiangaben vom Mittwoch schwebt er weiterhin in Lebensgefahr.

Die Balanstraße war zwischen Mitterweg und Hochäckerstraße für etwa zwei Stunden gesperrt.