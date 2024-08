Seniorin erfasst beim Ausparken mehrere Fußgänger und ein Baby

Der Rettungsdienst brachte in Verletzten in Krankenhäuser. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, stieg die Seniorin am Mittwoch, gegen 14 Uhr, am Parkplatz in der Amigonistraße in ihren VW.

Beim Ausparken fuhr sie dann gegen eine 86-jährige Frau, die auf dem Parkplatz stand. Anschließend fuhr sie gegen einen geparkten Mercedes, klemmte die 86-Jährige so zwischen den beiden Autos ein und verletzte sie schwer.

Beim Zurücksetzten erfasste sie eine 74-Jährige und eine 39-Jährige mit ihrem neun Monate alten Baby im Kinderwagen.

Durch den Aufprall schleuderte der Kinderwagen rund zehn Meter weg, kippte aber glücklicherweise nicht um.

Die Fahrerin wurde durch ihre Aktion nicht verletzt. Anders erging es den weiteren Fußgängerinnen und dem Baby, die leicht verletzt wurden.