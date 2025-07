Unfall in München hat tödliche Folgen: Seniorin verliert Kampf um Leben

Die Seniorin (†86) ist in einer Klinik gestorben. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb die Seniorin laut Klinikangaben am Samstag. Sie war als Beifahrerin eines 84 Jahre alten VW-Fahrers am 6. Juli gegen 13 Uhr in den Vorfall verwickelt gewesen.

Der Mann, der wie die Frau aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck stammt, war auf der Eichenauer Straße stadtauswärts laut Zeugenaussagen aus ungeklärter Ursache in Schlangenlinien unterwegs und mit dem Toyota eines 39-Jährigen kollidiert.

Alle drei Beteiligten waren nach dem Crash schwer verletzt in Krankenhäuser transportiert worden.