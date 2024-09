Taxi kracht in Imbissstand: Supermarkt-Mitarbeiter stirbt nach Unfall in München

München - Nach einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz in München ist ein 54 Jahre alter Mann seinen Verletzungen im Krankenhaus erlegen.

Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. Einen Vorsatz schließen die Ermittler bislang aus. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Polizeiangaben krachte ein 72-jähriger Taxi-Fahrer am Freitag mit seinem Toyota in Freimann auf dem Parkplatz in einen Imbissstand.

Ein 54-jähriger Supermarkt-Mitarbeiter befand sich zu diesem Zeitpunkt neben dem Stand. Er wurde von dem Wagen erfasst und durch den Aufprall schwer am Kopf verletzt.

Der Mann wurde noch vor Ort reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Montag seinen Verletzungen.

Der Taxi-Fahrer blieb unverletzt. Warum er die Kontrolle über sein Auto verlor, war zunächst unklar. Er war den Angaben zufolge nicht betrunken.