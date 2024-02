Tödlicher Unfall bei München: VW-Fahrer kracht frontal in Baum

Aying - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis München am Mittwoch ums Leben gekommen.

Auf der Staatsstraße 2070 zwischen Aying und Faistenhaar hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Laut Angaben der Polizei war der 46-Jährige gegen 11 Uhr mit seinem VW von Aying in Richtung Faistenhaar unterwegs.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam er in einer leichten Rechtskurve von der Straße ab und krachte frontal in einen Baum am Fahrbahnrand.

Der 46-Jährige erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und verstarb nach erfolgloser Reanimation des Notarztes noch am Unfallort.

Die Staatsstraße 2070 zwischen Aying und Faistenhaar war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.