Tödlicher Unfall mitten in München: Frau stürzt auf Rolltreppe und stirbt

München - Eine 79-jährige Frau ist am Münchner Marienplatz eine Rolltreppe hinuntergestürzt und danach gestorben.

Auf einer Rolltreppe am Marktplatz stürzte eine Frau und blieb bewusstlos am Boden liegen. © Sven Hoppe/dpa

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte, wurde bei dem Unfall am Samstagabend in der Altstadt auch eine 17-Jährige verletzt.

Die 79-Jährige sei auf dem Weg zu einem Bahnsteig die Rolltreppe hinuntergefallen und am Ende bewusstlos liegen geblieben. Passanten, die die Situation beobachtet hatten, alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Ursache für den Sturz blieb zunächst unbekannt. Rettungskräfte versuchten noch, die Frau wiederzubeleben, hatten aber keinen Erfolg.

Die leichtverletzte 17-Jährige kam zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik.

"Für Zeugen und Zeuginnen des Unfalls wurde zur Betreuung ein Team zur Psychosozialen Notfallversorgung hinzugezogen", berichtet die Feuerwehr.