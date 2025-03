Tragödie am Funkmast: Arbeiter stürzt sechs Stockwerke in den Tod

Unterföhring - Ein 41-Jähriger ist bei einem tragischen Arbeitsunfall in Unterföhring bei München ums Leben gekommen.

Für den Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Donnerstag, gegen 15 Uhr, mit einem Arbeitskollegen auf dem Dach einer Firma in Unterföhring, um einen Funkmast zu warten.

Nach getaner Arbeit wollte er zur Dokumentation Bilder machen und stieg dazu auf ein Gitter, welches über einem Schacht lag.

Das Gitter verrutschte, und der 41-Jährige stürzte sechs Stockwerke nach unten.