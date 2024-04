Unfall auf der Tegernseer! VW kracht in Baum, Fahrer in Klinik

Kleinholz! Der Volkswagen liegt auf der Tegernseer Landstraße in München auf der Fahrerseite, von einem Baum ist nicht mehr viel übrig. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Notruf bei der Integrierten Leitstelle gegen 3.29 Uhr eingegangen.

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle ankamen, befand sich der Fahrer des Volkswagens zum Glück nicht mehr in seinem Fahrzeug, sondern bereits in einem Rettungswagen, in dem er behandelt wurde.

Der Autofahrer erlitt bei dem Zwischenfall leichte Verletzungen, wurde für weitere Untersuchungen allerdings dennoch in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Wagen lag auf der Fahrerseite quer über zwei Fahrspuren. Ein kleinerer Baum im Grünstreifen war den Angaben der Feuerwehr zufolge durch den Unfall "in mehrere Teile gebrochen". Trümmer des Fahrzeugs sowie des Baumes lagen überall verteilt.

Die Kräfte übernahmen die Absicherung der Unfallstelle und leuchteten diese für die Unfallaufnahme durch die Polizei aus.