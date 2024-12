Unfall bei Fahrspurwechsel: Autofahrerin zwischen Lkw und Wagen eingeklemmt

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau aus dem Landkreis München am Mittwoch gegen 8.30 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Ottobrunner Straße in Richtung Ottobrunn unterwegs.

An der Auffahrt zur A8 bemerkte sie, dass sie sich falsch eingeordnet hatte, und wechselte die Fahrspur. Dort bremste sie bis zum Stillstand ab, um einen Lkw nicht anzufahren.

Ein direkt hinter ihr fahrender 71-jähriger VW-Fahrer konnte trotz sofort eingeleiteter Bremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der Hyundai wurde zwischen dem Lkw und dem VW eingeklemmt. Der 71-Jährige aus dem Landkreis München wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.