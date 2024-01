Heftiger Unfall in München! Bus kracht frontal in VW, Autofahrer schwer verletzt

München - Heftiger Unfall in Moosach! Ein Linienbus ist auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit einem VW kollidiert. Der Fahrer (67) und fünf Fahrgäste wurden leicht verletzt, der Mann (72) am Steuer des Autos schwer.

Im Münchner Stadtteil Moosach ist ein Busfahrer mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten - mit verheerenden Folgen. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Münchner Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte, war es am Vortag kurz vor 17 Uhr zu dem Zusammenstoß in der Allacher Straße gekommen.

Demnach hatte der Fahrer des Linienbusses aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verloren, den Volkswagen und anschließend auch einen am Rand der Straße geparkten Anhänger gerammt.

Das tonnenschwere Fahrzeug kam schlussendlich erst zum Stillstand, nachdem es den Anhänger noch auf vier dort abgestellte Wagen geschoben hatte.

Den Einsatzkräften bot sich beim Eintreffen ein Trümmerfeld. Der VW-Fahrer musste aus dem Wrack seines Autos geschnitten werden. Der 72-Jährige wurde nach einer Erstversorgung zur Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

An seinem Passat entstand ein Totalschaden entstanden, zum Schaden am Bus lagen zunächst keine Informationen vor.