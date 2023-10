22.10.2023 15:11 Heftiger Crash! Mann (22) verliert Kontrolle über Audi und kracht frontal in Baum

Unfall am frühen Sonntagmorgen in München! Ein 22 Jahre alter Mann hat in Bogenhausen die Kontrolle über seinen Audi verloren und ist mit einem Baum kollidiert.

Von Jan Höfling

München - Heftiger Unfall am frühen Sonntagmorgen in der bayerischen Landeshauptstadt! Ein 22 Jahre alter Mann hat die Kontrolle über seinen Audi verloren und ist mit einem Baum kollidiert. Im Münchner Stadtteil Bogenhausen ist es am frühen Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Ein Mann (22) wurde mittelschwer verletzt. © Berufsfeuerwehr München Wie die Münchner Feuerwehr mitteilte, war es etwa gegen 4.48 Uhr zum folgenschweren Zwischenfall im Stadtteil Bogenhausen gekommen, nachdem der Autofahrer an einer Kreuzung losgefahren war und es kurz darauf zum Kontrollverlust kam. Im Fritz-Meyer-Weg krachte der Wagen des jungen Mannes zunächst frontal gegen einen Baum, drehte sich um die eigene Achse und kam letztendlich mit dem Heck auf einem geparkten Opel zum Stillstand. Mehrere Passanten, welche die Kollision beobachtet hatten, alarmierten unmittelbar die Rettungskräfte. Beim Eintreffen dieser hatten der Fahrer sowie ein weiterer Insasse den demolierten Audi aus eigener Kraft verlassen. Der 22-Jährige lag am Straßenrand. Die Rettungsdienst- und Feuerwehrkräfte übernahmen sofort die Erstversorgung des mittelschwer verletzten Autofahrers. Im Anschluss wurde dieser mit einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in den Schockraum eines Münchner Klinikums gebracht. Der Beifahrer wurde ebenfalls vor Ort untersucht, musste allerdings nicht ein Krankenhaus transportiert werden. Der Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Audi verloren und war mit einem Baum kollidiert. © Berufsfeuerwehr München Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München