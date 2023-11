01.11.2023 09:51 Heftiger Unfall in München! Mann kracht mit Auto frontal gegen Bahnunterführung

Unfall in Berg am Laim! In der Nacht auf Mittwoch ist im Münchner Stadtteil ein Autofahrer in der Baumkirchner Straße mit einer Bahnunterführung kollidiert.

Von Jan Höfling

München - Heftiger Unfall in Berg am Laim! In der Nacht auf Mittwoch ist im Münchner Stadtteil ein Mann (61) in der Baumkirchner Straße mit seinem Wagen von dieser abgekommen und mit einer Bahnunterführung kollidiert. Der VW Golf des 61 Jahre alten Fahrers ist nach dem Unfall in der Baumkirchner Straße im Münchner Stadtteil Berg am Laim schrottreif. © Berufsfeuerwehr München Der Autofahrer hatte den Angaben der Feuerwehr der bayerischen Landeshauptstadt zufolge gegen Mitternacht zunächst im Kreuzungsbereich der Baumkirchner Straße und Truderinger Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war daraufhin mit ebenjenem ins Schleudern geraten. Der VW Golf des 61-Jährigen touchierte in der Folge einen Beleuchtungsmast und krachte kurz darauf frontal in die Bahnunterführung am Fahrbahnrand. Die alarmierten Rettungskräfte begannen vor Ort mit der Erstversorgung, brachten den Autofahrer schlussendlich zur weiterführenden Behandlung in den Schockraum eines Münchner Krankenhauses. Am Golf entstand ein Totalschaden. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr stellten neben der Unterstützung des Rettungsdienstes den Brandschutz sicher und leuchteten zudem die Unfallstelle aus. Das Verkehrsunfallkommando der Münchner Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen.

Titelfoto: Berufsfeuerwehr München