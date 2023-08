Heftiger Unfall! Fahranfängerin durchbricht mit BMW Betonmauer

Von dem BMW der jungen Fahranfängerin (18) blieb nach dem heftigen Unfall in München-Moosach nur ein demoliertes Wrack übrig. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Feuerwehr am heutigen Montagmorgen berichtete, kam es um kurz nach 23 Uhr am späten Sonntagabend zu dem Crash in der Triebstraße.

Demnach beobachteten mehrere Passanten von einer gegenüberliegenden Tankstelle, wie die erst 18 Jahre alte Fahranfängerin zunächst über einen Rad- und Fußweg rauschte, danach einen Zaun sowie eine Hecke durchbrach und letztendlich mit ihrem Wagen mit einer Betonmauer kollidierte.

Ein Mann alarmierte daraufhin sofort den Notruf, die anderen Zeugen eilten den Frauen zu Hilfe.

Die Beifahrerin konnte den BMW selbstständig verlassen und half im Anschluss ihrer Freundin aus dem schwer beschädigten Fahrzeug. Beide erlitten bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen.

Die inzwischen am Ort des Geschehens eingetroffenen Rettungskräfte versorgten die 18-Jährige sowie ihre Beifahrerin und brachten beide zur Sicherheit und für weitere Untersuchungen in Krankenhäuser in der bayerischen Landeshauptstadt.