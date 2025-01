BMW erfasst 14-Jährigen, Fahrer fährt zunächst einfach davon

München - Schlimme Szenen in Neuperlach: Ein 14 Jahre alter Jugendlicher ist am Mittwochmittag von einem BMW erfasst und schwer verletzt worden. Unfassbar: Der Autofahrer (28) fuhr nach dem Unfall zunächst einfach davon!

Retter mussten den Jungen (14) in eine Klinik bringen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Junge aus München zu Fuß unterwegs und wollte gegen 13.50 Uhr die Heinrich-Wieland-Straße in Richtung Karl-Marx-Ring überqueren. Die Ampel an der Fußgängerfurt stand für ihn dabei auf Grün.

Der zeitgleich in seinem BMW auf dem Karl-Marx-Ring fahrende 28-Jährige wollte bei Grünlicht nach links in die Heinrich-Wieland-Straße abbiegen. Er übersah bei dem Vorhaben wohl den 14-Jährigen.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Junge durch die wirkenden Kräfte schwere Verletzungen erlitt. Er musste nach der Erstversorgung vor Ort von Rettungskräften in eine Klinik gebracht werden.

Nachdem er den Fußgänger erfasst hatte, setzte der 28-Jährige seine Fahrt zunächst fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Kurze Zeit später kehrte er allerdings zurück und gab sich anschließend auch als Verantwortlicher zu erkennen.