Radfahrerin in München von Lkw erfasst: Für sie kommt jede Hilfe zu spät

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, war die Frau am Nachmittag etwa gegen 15 Uhr auf dem Radweg in der Kreillerstraße in Richtung Haar unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 66 Jahre alter Lasterfahrer ebenfalls die Kreillerstraße, wollte aber nach rechts in die Bajuwarenstraße abbiegen.

Aus diesem Grund musste der Mann mit seinem tonnenschweren Mercedes kurz vor der Kreuzung auf den Rechtsabbiegerstreifen wechseln. Beide Spuren werden durch den Fahrradweg getrennt.

Der Lkw erfasste die 65-Jährige und brachte diese zu Fall. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass alle Bemühungen der Retter zu spät kamen. Sie verstarb am Unfallort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreillerstraße in Richtung Haar mehrere Stunden komplett gesperrt werden.