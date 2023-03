Unfall in München: Volkswagen kollidiert mit Trambahn!

München - Unfall in Pasing-Obermenzing! Ein VW und eine Tram sind in der bayerischen Landeshauptstadt kollidiert.

Eine Tram der Linie 19 ist in Pasing-Obermenzing mit einem Volkswagen kollidiert, verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. © Berufsfeuerwehr München

Wie die Polizei am Dienstagmittag mitteilte, ist es am Vortag gegen 17.40 Uhr zu dem Zwischenfall gekommen, als eine Frau (81) in ihrem VW auf der Straße "Am Knie" stadteinwärts unterwegs war.

An der Einmündung zur Fritz-Berne-Straße wollte die Seniorin laut den Beamten nach links in diese abbiegen, übersah dabei allerdings offenbar eine Straßenbahn. Es kam zu einem Zusammenstoß.

Die Trambahn der Linie 19 kollidierte mit der linken Seite des Volkswagens, an den Fahrzeugen entstand beim Unfall insgesamt ein Sachschaden von rund 60.000 Euro. Verletzt wurde allerdings niemand.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße "Am Knie" von der Polizei für etwa 45 Minuten stadteinwärts für den Verkehr gesperrt werden, weshalb es zu erheblichen Behinderungen kam.