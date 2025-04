Senior scheitert beim Einparken: Auto kracht über Gehweg in Gebäude

München - Glück im Unglück hatte ein 87-Jähriger, der in München am Samstagvormittag versucht hatte, einzuparken. Er krachte gegen eine Hauswand – Verletzte gab es keine.

Bei dem Unfall im Münchner Stadtteil Haar blieb es bei Sachschaden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. © vifogra

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben gegen 11.45 Uhr zu dem Vorfall in der Leibstraße alarmiert.

Der Mann aus dem Landkreis gab gegenüber den Beamten an, beim Einparken die Kontrolle über den Wagen verloren zu haben.

Er habe dabei sein Auto stark beschleunigt. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf ein strafbares Handeln.

"An dem Gebäude und am Pkw entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro", heißt es in einer Mitteilung.

"Ein hinzugezogener Statiker untersuchte das Gebäude auf Stabilität. Der Pkw musste abgeschleppt werden."