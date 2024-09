Heftiger Unfall in München: Frau kracht mit Auto in Fußgängerampel

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war die 61-Jährige am Montag gegen 16.40 Uhr mit ihrem Fiat auf der Max-Planck-Straße in Richtung Einsteinstraße in Haidhausen unterwegs, als sie plötzlich die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort krachte sie in eine Fußgängerampel, die durch die Wucht des Aufpralls aus der Verankerung gerissen wurde. Außerdem streifte der Wagen einen Mann, der an der Trambahnhaltestelle wartete. Er wurde dabei glücklicherweise nicht verletzt.

Anschließend rammte der Fiat noch zwei geparkte Autos.

Die 61-jährige Münchnerin wurde bei dem Unfall verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei keine Angaben machen.

Der entstandene Gesamtschaden durch den Unfall beläuft sich auf über 30.000 Euro.