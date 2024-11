Unfallflucht in München: Rotlichtverstoß führt zu tragischem Sturz in MVG-Bus

München - Die Münchner Verkehrspolizei fahndet nach einer Autofahrerin. Sie soll für den Sturz einer über 70 Jahre alten Frau in einem MVG-Bus verantwortlich sein - die Seniorin wurde dabei schwer verletzt.

Die Seniorin erlitt bei dem Sturz in dem MVG-Bus schwere Verletzungen. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Wie das Polizeipräsidium München am Donnerstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Mittwoch gegen 17.30 Uhr auf der Grillparzer Straße in Haidhausen.

Demnach war ein Linienbus auf dem dortigen Sonderfahrstreifen in der Fahrbahnmitte in nördliche Richtung unterwegs.

Den polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr eine Frau mit einem dunklen Auto bei Rot auf den Sonderfahrstreifen auf, um zu wenden. Daher musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Durch die Bremsung stürzte jedoch eine über 70 Jahre alte Münchnerin in dem Bus. Sie wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.