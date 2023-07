Zwei Fußgänger bei Unfall in München verletzt: Autofahrer flüchtet

München - Bei einem Unfall in München sind zwei Menschen verletzt worden. Ein Unfallfahrer machte sich nach dem Zusammenstoß aus dem Staub. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Münchner Polizei sucht einen Autofahrer, der nach einem Unfall die Flucht ergriffen hat. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium am Montag mitteilte, war ein 32-jähriger Autofahrer am Sonntag gegen 10.20 Uhr auf der Bad-Schachener-Straße in Ramersdorf stadteinwärts unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung zur Aschheimer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Das Auto des 32-Jährigen wurde durch den Aufprall gegen ein Verkehrszeichen geschleudert, welches einen 76-jährigen Fußgänger traf. Dieser stürzte in der Folge gegen eine 76-Jährige, wodurch die Frau ebenfalls zu Boden fiel.

Der bislang unbekannte Autofahrer flüchtete über die Melusinenstraße stadtauswärts.

Die beiden Fußgänger wurde verletzt in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Zur Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei fahndet nach dem geflüchteten Unfallfahrer.