Wegen Iran-Krieg: Dutzende Flüge in München gestrichen

Elf Fluggesellschaften fliegen von München in die Golf-Region - viele haben ihre Flüge aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gestrichen.

Von Michael Donhauser

München - Am Flughafen München sind seit Beginn des Iran-Krieges Dutzende Flüge in den Nahen Osten aus Sicherheitsgründen gestrichen worden.

Wegen der Luftraumsperrung über dem Iran wurden mehrere Flüge in München gestrichen.  © Armin Weigel/dpa

Eine Flughafensprecherin sprach am Montag von 40 Flügen, die am Wochenende nicht hätten stattfinden können.

Am Montag wurden den Angaben zufolge weitere 29 Flüge storniert - darunter 14 Starts und 15 Landungen in München. Der für Montag geplante Flug der Oman Air in die Hauptstadt Maskat finde statt.

Betroffen seien die Maschinen von elf Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, Etihad, Qatar Airways, Emirates, Gulf Air und El Al.

Die Passagiere würden von den Fluggesellschaften über etwaige Absagen informiert und notfalls in Hotels untergebracht. Die Situation am Flughafen selbst sei somit ruhig, sagte die Sprecherin.

Wann sich der Flugbetrieb in die Golf-Region normalisiere, sei bisher nicht absehbar. Der Flughafen rate dazu, die Airlines zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten.

