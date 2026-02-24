150 Jahre Tram in München: Jubiläums-Züge rollen durch die Stadt
Von Sabine Dobel
München - Seit 150 Jahren fährt die Tram durch München. Zum Jubiläum plant die MVG ein großes Programm. Mehrere historische Bahnen wurden dafür restauriert und sollen im Oktober bei einer Parade mitrollen.
Die Tram sei ein "ein Stück Münchner Lebensgefühl", sagte Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) zum Start des Jubiläumsjahres am MVG-Museum.
Die Tram erlebe derzeit eine Renaissance, der Netzausbau komme so stark voran wie seit Jahrzehnten nicht.
So sei sie ein wichtiger Baustein im öffentlichen Nahverkehr, der eine Voraussetzung sei für eine umweltfreundliche Mobilität.
MVG-Chef Ingo Wortmann präsentierte eine Jubiläums-Tram. Jeder Wagen des vierteiligen Zuges ist einer anderen Epoche gewidmet.
Zwei Züge der neuesten Fahrzeuggeneration wurden so gestaltet. Die erste Jubiläums-Tram soll schon am Mittwoch im Linienverkehr unterwegs sein, bevorzugt auf den Linien 16, 17, 19, 21 und 27.
Titelfoto: Peter Kneffel/dpa