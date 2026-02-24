150 Jahre Tram in München: Jubiläums-Züge rollen durch die Stadt

München - Seit 150 Jahren fährt die Tram durch München . Zum Jubiläum plant die MVG ein großes Programm. Mehrere historische Bahnen wurden dafür restauriert und sollen im Oktober bei einer Parade mitrollen.

Eine historische Tram steht bereits auf dem MVG-Museum. © Peter Kneffel/dpa

Die Tram sei ein "ein Stück Münchner Lebensgefühl", sagte Münchens zweiter Bürgermeister Dominik Krause (Grüne) zum Start des Jubiläumsjahres am MVG-Museum.

Die Tram erlebe derzeit eine Renaissance, der Netzausbau komme so stark voran wie seit Jahrzehnten nicht.

So sei sie ein wichtiger Baustein im öffentlichen Nahverkehr, der eine Voraussetzung sei für eine umweltfreundliche Mobilität.

MVG-Chef Ingo Wortmann präsentierte eine Jubiläums-Tram. Jeder Wagen des vierteiligen Zuges ist einer anderen Epoche gewidmet.