Frostige-Wetteraussichten für Bayern: Schneefallgrenze sinkt, Warnung vor Glatteis

München - Leise rieselt der Schnee: Wer die weißen Flocken mag, darf sich in vielen Gebieten Bayerns freuen.

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteis. (Symbolbild) © Jason Tschepljakow/dpa; Wetteronline (Montage)

Insbesondere an den Alpen und im Mittelgebirge erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) heute anhaltenden Schneefall bei Temperaturen um die null Grad.

Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 400 bis 600 Meter. Oberhalb von 1000 Metern erwartet der DWD sogar bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Autofahrer sollten vorsichtig fahren, die Experten rechnen am Vormittag mit Frost und Glätte. Wer in den Alpen unterwegs ist, sollte sich auf mögliche Lawinen einstellen. Die Gefahr wird vom Lawinenwarndienst größtenteils als mäßig eingestuft: kleine und mittelgroße Lawinen sind also nicht ausgeschlossen.

In der Nacht zum Donnerstag lässt der Schneefall dann immer weiter nach. Gebietsweise sagt der DWD Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Meter vor. Es ist frostig kalt bei bis zu -6 Grad im Oberallgäu.