Wintersturm "Elli" fegt über Bayern: Kräftige Böen und Schneefall
Von Elke Richter
München - Wintersturm "Elli" hat Bayern zwar nicht so arg gepiesackt wie andere Regionen Deutschlands. Doch es bläst heute kräftig, und auch Schnee wird in vielen Regionen des Freistaats erwartet.
Bis Sonntagvormittag sollen verbreitet bis zu 5 Zentimeter zusammenkommen, an den Mittelgebirgen und Alpen sind bis zu 10 Zentimeter drin, lokal können es auch 15 Zentimeter sein.
Besonders viel Schnee wird dem Deutschen Wetterdienst zufolge mit 15 bis 30 Zentimetern im Oberallgäu erwartet. In manchen Staulagen dürfte dort gar bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen.
Verbreitet kommt es im Freistaat auch zu Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. In der Nacht zum Sonntag zieht der Schneefall laut DWD nach Süden ab, gebietsweise bleibt es glatt.
Weiterhin wird es der Prognose zufolge sehr windig. Am Samstag werden tagsüber im Alpenvorland starke bis stürmische Böen aus West erwartet. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge können sie um die 70 Stundenkilometer erreichen.
Wetter in Bayern: Auch kurze Gewitter möglich
In den Alpen werden Sturmböen um 80, auf hohen Gipfeln in den westlichen Alpen zum Teil schwere Sturmböen um 100, an exponierten Orten gar orkanartige Böen um 110 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Dadurch können im Bergland lokal Schneeverwehungen entstehen, am Alpenrand und im höheren Bayerwald auch abseits davon.
Vereinzelt sind nach Angaben des Wetterdienstes zudem kurze Gewitter nicht ausgeschlossen.
Titelfoto: Armin Weigel/dpa