Wintersturm "Elli" fegt über Bayern: Kräftige Böen und Schneefall

München - Wintersturm "Elli" hat Bayern zwar nicht so arg gepiesackt wie andere Regionen Deutschlands. Doch es bläst heute kräftig, und auch Schnee wird in vielen Regionen des Freistaats erwartet.

Sturmtief Elli sorgt bundesweit für Beeinträchtigungen. © Armin Weigel/dpa

Bis Sonntagvormittag sollen verbreitet bis zu 5 Zentimeter zusammenkommen, an den Mittelgebirgen und Alpen sind bis zu 10 Zentimeter drin, lokal können es auch 15 Zentimeter sein.

Besonders viel Schnee wird dem Deutschen Wetterdienst zufolge mit 15 bis 30 Zentimetern im Oberallgäu erwartet. In manchen Staulagen dürfte dort gar bis zu einem halben Meter Neuschnee fallen.

Verbreitet kommt es im Freistaat auch zu Glätte durch Schnee oder überfrierende Nässe. In der Nacht zum Sonntag zieht der Schneefall laut DWD nach Süden ab, gebietsweise bleibt es glatt.

Weiterhin wird es der Prognose zufolge sehr windig. Am Samstag werden tagsüber im Alpenvorland starke bis stürmische Böen aus West erwartet. Auf den Gipfeln der Mittelgebirge können sie um die 70 Stundenkilometer erreichen.