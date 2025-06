Gefährliche Hitze in Bayern: Sommer lässt es krachen - mit bis zu 35 Grad am Wochenende

München - Sonnencreme auspacken! Die Temperaturen in München und Bayern steigen, das Wetter wird am Donnerstag und an den kommenden Tagen sommerlich. Am Samstag kann das für manche Menschen jedoch zur Gefahr werden.

Das Wetter in München und dem restlichen Teil von Bayern wird vor allem am Samstag überaus sommerlich. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) muss vor allem in Kitzingen, Aschaffenburg und Würzburg mit bis zu 35 Grad (!) gerechnet werden. Ein schwacher bis mäßiger Wind bringt kaum erhoffte Abkühlung.

Kreislaufprobleme und Hitzeschlag können die Folge sein. Aufgrund der Temperaturen und einer hohen UV-Strahlung wird vor einem möglichen Sonnenstich oder auch Sonnenbrand gewarnt.

Wichtig: viel Wasser über den Tag zu sich nehmen!

Vor dem Höhepunkt der Hitze am Samstag werden am Donnerstag bei einem ebenfalls schwachen bis mäßigen Wind in Hochfranken 22 Grad erreicht, am unteren Main und am Bodensee sind es 28 Grad.

Den Meteorologen zufolge trüben vor allem über den Mittelgebirgen und Alpen lockere Quellwolken das ansonsten vielerorts sonnige Gesamtbild.