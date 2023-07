Bis zu 36 Grad! So wird das Bayern-Wetter an diesem Wochenende

München - Das Wochenende steht vor der Tür und das Wetter in Bayern spielt ebenfalls mit! Am Samstag ist im Freistaat bei Aktivitäten im Freien allerdings für einige Personengruppen Vorsicht geboten.

Es wird warm in Bayern! © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Freitag beginnt in weiten Teilen Bayerns laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) sonnig, einige hohe Wolkenfelder und Quellwolken sind den Experten zufolge jedoch am Himmel zu erspähen.

Bei einem mitunter frischen Wind, welcher aus südöstlicher bis östlicher Richtung weht, sind Temperaturen von 25 bis 30 Grad möglich.

Es ist für die meisten ein nahezu perfekter Start in das Wochenende - und am morgigen Samstag packt die Sonne dann sogar noch eine Schippe drauf.

So klettert das Quecksilber im Tagesverlauf auf 30 bis 36 Grad, wobei es am Main und an der Donau laut den Meteorologen am wärmsten werden soll.

Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen gilt bei Aktivitäten im Freien und für gefährdete Personengruppen allerdings auch höchste Vorsicht.

Gegen Abend ist im Freistaat darüber hinaus mit örtlichen Schauern sowie Gewittern zu rechnen.

Der Wind weht zunächst mäßig aus Südost, kann jedoch im Verlauf des Samstags auch teils deutlich auffrischen.