Jetzt wackelt 40-Grad-Marke! Hoch Bettina heizt Bayern richtig ein

München - Hoch Bettina hat das Sagen, in München und Bayern wird geschwitzt: Nach einem heißen Wochenanfang steigen die Temperaturen im Freistaat am Dienstag und Mittwoch weiter an. Der Deutsche Wetterdienst warnt.

Alles in Kürze

In Bayern wackelt am Mittwoch die Marke von 40 Grad, Abkühlung ist spätestens dann für viele bitter notwendig. © Montage: Peter Kneffel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Mit 32 bis maximal 37 Grad wird es bei einem strahlendem Sonnenschein noch wärmer als am Montag, nur im Oberallgäu könnte sich das Quecksilber knapp unter 30 Grad einpendeln.

Dazu weht am Dienstag schwacher Wind um Ost.

Laut den Wetterexperten ziehen am Nachmittag von Baden-Württemberg einzelne Gewitter nach Bayern. Vor allem in Mittelfranken kann es in der Folge krachen. Achtung: Im Bereich der Gewitter sind schwere Sturmböen aus Südwest erwartbar.

Am Mittwoch legt Bettina dann noch eine Schippe drauf, die Höchstwerte kratzen in den Regionen nordwärts der Donau an der Marke von 40 Grad.

Südlich muss mit 31 bis 34 Grad gerechnet werden. Ein schwacher bis mäßiger Wind aus Ost bis Südost rundet das Bild ab.



Ab Mittag kann es den Wetterexperten zufolge in den Alpen zu Gewittern kommen, gegen Abend verlagern diese sich dann auch ins Alpenvorland. Es besteht ein hohes Risiko für Unwetter mit orkanartigen Böen, Starkregen sowie Hagel.