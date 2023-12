Wetter in Bayern: So winterlich wird das Wochenende

Es ist und bleibt kalt in Bayern! © Montage: Armin Weigel/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Am heutigen Freitag bestimmt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) teils ergiebiger Schnellfall bei Temperaturen zwischen minus zwei und plus zwei Grad das Bild - vor allem in der Mitte Bayerns wird es weiß. Erneut wird vor Glatteisgefahr gewarnt.

Laut den Experten sollen in einem breiten Streifen zwischen dem Raum Nürnberg und dem nördlichen Alpenvorland bis zum Freitagabend häufig drei bis stolze acht Zentimeter Neuschnee vom Himmel herabrieseln. Das gilt ebenfalls für Niederbayern.

Am späten Nachmittag müssen die Menschen an den Alpen und im südlichen Alpenvorland zudem mit Regen rechnen. Nur nördlich des Mains bleibt es zum Start ins Wochenende längere Zeit trocken.

Aufgepasst! In der Nacht auf Samstag sinken die Höchstwerte auf null bis minus sieben Grad - es kann richtig glatt werden.

Im Tagesverlauf ist danach in der Südosthälfte des Freistaats mit länger anhaltenden und besonders am östlichen Alpenrand auch mitunter kräftigen Schneefällen zu rechnen. In Unterfranken bleibt es indes meist trocken. Generell gilt am Samstag: Je weiter man auf der Karte in Richtung Nordwesten blickt, desto weniger Schnee ist zu erwarten.