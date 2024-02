Bis zu 17 Grad möglich! So wird das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen

München - Das Wetter in München und Bayern hat in den kommenden Tagen mehrere Gesichter. Je nachdem, wo man sich im Freistaat aufhält, darf man sich über Sonnenstrahlen freuen oder muss einen Regenschirm aufspannen.

Am Freitag dominieren größtenteils Wolken den Himmel, die Sonne kann sich lediglich vereinzelt durchsetzen. Dazu fällt in der Nähe der Alpen und im Westen des Freistaats zeitweise leichter Regen.

Dieser beginnt laut den Meteorologen zumeist stark bewölkt, im Osten kann es nass werden. Im weiteren Tagesverlauf meldet sich dann allerdings von Westen her auch vermehrt die Sonne zu Wort. Die erwarteten Höchstwerte in Bayern liegen am Samstag zwischen 9 Grad am Fichtelgebirge und 15 Grad am Untermain. Es weht meist ein mäßiger Wind aus Ost bis Südost.

Zum Abschluss des Wochenendes scheint oftmals die Sonne, dazu steigt das Quecksilber auf Werte von elf bis 17 Grad bei mäßigem Wind aus Ost bis Süd, der zeitweise durchaus auffrischen kann. In manchen Alpentälern ist bei Föhn mit starken Böen zu rechnen. Kompaktere Wolkenfelder können die Freude zumindest zeitweise aber doch etwas trüben.