25.02.2024 19:01 Vorhersage für München und Bayern: So wird das Wetter zum Start in die Woche

Die neue Woche wirft ihre Schatten immer deutlicher voraus. Und an diesen mangelt es in München und dem restlichen Bayern in den nächsten Tagen leider weniger.

Von Jan Höfling

München - Das Wochenende neigt sich dem Ende zu, die neue Woche wirft ihre Schatten immer deutlicher voraus. Und an diesen mangelt es in München und dem restlichen Freistaat in den nächsten Tagen leider eher weniger. Das Wetter in München und dem restlichen Freistaat Bayern könnte zum Start in die neue Woche besser ausfallen. © Montage: Annette Reuther/dpa, Screenshot/wetteronline.de Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am heutigen Sonntag mitteilte, folgt auf einen durchaus recht angenehmen Wochenendabschluss, der bei sieben bis zwölf Grad sogar meist sonnig ausgefallen ist, ein vor allem im Westen stark bewölkter Montag. Von Unterfranken bis Schwaben kann es regnen, nach Osten hin kann sich die Sonne in Bayern immerhin ab und zu durchsetzen. Bei einem nur schwachen Wind von Osten ist demnach zum Wochenauftakt mit Höchstwerten von acht bis zwölf Grad zu rechnen. Auch am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter im Freistaat fort. Erneut sind am Himmel viele Wolken zu sehen. Es soll wenigstens größtenteils trocken bleiben. Auf die Temperaturen hat dies kaum einen Einfluss. Ebenjene liegen laut den Meteorologen zwischen sieben und zwölf Grad. München Wetter Freude oder Frust? So wird das Wetter in Bayern heute und am Wochenende Ein schwacher bis mäßiger Nordwestwind rundet das Gesamtbild ab. Wer am Mittwoch auf Besserung hofft, wird enttäuscht. Den Experten zufolge bleibt es stark bewölkt oder bedeckt, teils fällt Regen. Bei schwachem bis mäßigem Wind aus nördlichen Richtungen werden sechs bis elf Grad erreicht.

