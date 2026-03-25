Winter-Comeback in Bayern: Schnee und Glätte drohen in der Nacht

München - Ungemütliches Wetter im Freistaat: Nach den frühlingshaften Tagen wird es noch einmal winterlich.

Auf Bayerns Straßen könnte es in der Nacht glatt werden. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

In der Nacht soll es in Bayern in höheren Lagen schneien - und es kann glatt auf den Straßen werden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dürfte es oberhalb von 800 Metern bis zu acht Zentimeter Neuschnee geben. Im Alpenvorland soll es oberhalb von 600 Metern bis zu fünf Zentimeter schneien.

In den Alpen sollen bis Freitagvormittag oberhalb von 1000 Metern 15 bis 30 Zentimeter Neuschnee fallen, im Hochgebirge könnte es sogar noch einmal ein halber Meter Neuschnee werden.

Durch gefrierende Nässe, Schnee oder Schneematsch droht demnach auch abseits der Alpen Glätte auf den Straßen.