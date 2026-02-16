Gericht verlangt Tempo 30 auf Mittlerem Ring, doch OB Reiter stellt sich quer

München - Die Stadt München muss nach einem Gerichtsbeschluss auf dem Mittleren Ring wieder Tempo 30 anordnen. Oberbürgermeister Dieter Reiter (67, SPD) will die Schilder trotzdem nicht austauschen.

Nach Tempo 30 durfte man zwischenzeitlich an der Landshuter Allee wieder schneller fahren. Das ist nun passé. © Peter Kneffel/dpa

Das Verwaltungsgericht München hat in einem Eilverfahren beschlossen, dass auf der Landshuter Allee wieder Tempo 30 gelten soll.

Münchens Oberbürgermeister Reiter hatte erst im Januar eine Rückkehr zu Tempo 50 veranlasst, weil die Luft an der Landshuter Allee spürbar sauberer geworden sei. Dagegen hatten zwei Anwohner mit einem Eilantrag geklagt. Die Politik tue zu wenig, um Menschen, die an der Straße wohnten, zu schützen, argumentierten sie.

Trotz der Entscheidung des Gerichts hält Reiter an den Schildern fest. "Ich persönlich halte es weder für sinnvoll noch für wirtschaftlich vertretbar, jetzt ad hoc durch den Austausch der Schilder etc. Kosten für den Steuerzahler zu verursachen, solange die Entscheidung noch nicht rechtskräftig ist", reagierte er am Montag.

Der Streit um das Tempolimit an der Landshuter Allee soll nun möglichst schnell im Stadtrat behandelt werden.