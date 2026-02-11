München verbietet Surfen an der Eisbachwelle: Lebensgefahr!

München - Das Ringen um die Eisbachwelle im Englischen Garten in München geht weiter. Nun hat die Stadt das Surfen dort kurzerhand komplett verboten.

Über Weihnachten war die Welle zurück, nachdem Einbauten unter Wasser angebracht worden waren. © Peter Kneffel/dpa

Vertreter der Surfer-Community hätten im Gespräch der Stadtverwaltung erläutert, dass die Welle derzeit auch ohne Einbauten im Wasser zum Teil stehe und dort gesurft wird.

Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, sei die jedoch lebensgefährlich, da an der Stelle zum größten Teil nichtsurfbares Weißwasser vorherrsche.

Weißwasser ist eine Walze, die Surfende unter Wasser ziehen kann. "Ein Freischwimmen aus einer Wasserwalze ist kaum möglich. Die Gefahr des Ertrinkens bestehe hier unmittelbar", erläutert das Rathaus.

In einer neuen Allgemeinverfügung ist das Surfen auf der Eisbachwelle nun verboten.

Das Verbot dient sowohl dem Schutz der Surfenden, als auch der Rettungskräfte, die sich bei Einsätzen ins Wasser bewegen müssten, betont die Stadt.