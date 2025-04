Zu viele Unfälle: Beliebte Ausflugsstrecke wird für Motorräder gesperrt

Bayrischzell - Mit einer einseitigen Streckensperrung für Motorradfahrer reagieren die Behörden auf die hohen Unfallzahlen an der Sudelfeldstraße in Oberbayern.

Die kurvenreiche Straße vom Inntal im Landkreis Rosenheim über das Sudelfeld in Richtung Bayrischzell im Landkreis Miesbach ist von Mittwoch an bis zum 31. Oktober täglich von 11 bis 21 Uhr für Motorräder gesperrt.

Am Kesselberg dürfen Motorräder ab 15 Uhr nicht bergauf fahren. © Angelika Warmuth/dpa

"Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht", sagte Rosenheims Landrat Otto Lederer (CSU). "Aber wir müssen handeln." Alle bisherigen Maßnahmen hätten leider nicht ausgereicht. Der Miesbacher Landrat Olaf von Löwis (CSU) ergänzte: "Unser vorrangiges Ziel ist es, die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden deutlich zu erhöhen."



Die Sperrung gilt probeweise. Mofas und Kleinkrafträder sind davon ausgenommen. Im kommenden Jahr soll die Regelung vom 1. April bis zum 31. Oktober gelten. Bei dem zweijährigen Versuch sollen Unfallzahlen und Verkehrszusammensetzung ausgewertet werden. Außerdem werde beobachtet, ob Verkehrsteilnehmer auf andere Strecken auswichen.

Auch am Kesselberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt eine temporäre Sperrung für Biker in einer Richtung. Die Straße am Kesselberg zwischen Kochelsee und Walchensee gehört bei Bikern ebenfalls zu den beliebten Strecken in der oberbayerischen Alpenregion.

Von 1. April bis 31. Oktober dürfen Motorradfahrer zwischen 15 und 22 Uhr nicht bergauf fahren. Nach einer zweijährigen Pilotphase sei die Unfallkommission zu dem Schluss gekommen, dass sich die Regelung bewährt habe, teilte das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen mit. Die Zahl der Unfälle sei stark gesunken.