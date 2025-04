Tödlicher Unfall mit Krankenfahrstuhl: Seniorin beim Abbiegen von Auto erfasst

Ornbau - Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach ist am Mittwoch um die Mittagszeit eine 85 Jahre alte Frau mit einem Krankenfahrstuhl tödlich verunglückt.

Beim Versuch, abzubiegen, ist am Mittwoch eine 85-Jährige mit ihrem Krankenfahrstuhl tödlich verunglückt. © News5

Wie die Polizei bekannt gab, wollte die Seniorin bei Ornbau von der Weidenbacher Straße kommend auf die Staatsstraße 2411 einbiegen.

Dort wurde sie aus noch ungeklärter Ursache von einem 20-jährigen Mitsubishi-Fahrer erfasst.

"Die 85-jährige Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb", gab das Polizeipräsidium Mittelfranken am Nachmittag bekannt.

"Der 20-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock." Ein Gutachter unterstützt die Ermittler dabei, die Hintergründe zu recherchieren.