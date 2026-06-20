Alarm in Ludwigshafen: Feuer in Wohn-Hochhaus, zwei Menschen in Klinik gebracht
Ludwigshafen am Rhein - Viel Betrieb für die Feuerwehr in Ludwigshafen: Parallel zu einem Unwetter brach in einem Hochhaus Feuer aus - mehr als 70 Kräfte von Berufsfeuerwehr und freiwilliger Feuerwehr rückten aus.
Der Alarm wurde in der Nacht zu Samstag durch die Brand-Meldeanlage eines Wohn-Hochhauses in der Yorkstraße ausgelöst.
In einem Müllraum des Gebäudes war aus unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Flammen wurden "durch mehrere Trupps unter Atemschutz umgehend gelöscht", wie ein Sprecher der Feuerwehr Ludwigshafen erklärte.
Damit war der Einsatz aber noch nicht beendet: "Durch den Brand breitete sich Rauch über den Müll-Abwurfschacht in zahlreiche Stockwerke sowie in mehrere Wohnungen des Hochhauses aus", hieß es weiter.
Mehrere Bewohner mussten mit Verdacht auf Rauchvergiftung gerettet und medizinisch versorgt werden. Zwei Menschen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die betroffenen Stockwerke in dem Hochhaus wurden von der Feuerwehr entraucht.
Zahlreiche Feuerwehr-Einsätze in Ludwigshafen und Mannheim wegen Unwetter
Daneben rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Samstag zu zahlreichen weiteren Einsätzen in Ludwigshafen aus. Der Anlass waren "ausgelöste Brand-Meldeanlagen, Wassereinbrüche sowie mehrere umgestürzte Bäume" infolge eines Unwetters.
Umgestürzte Bäume und Blitzschläge hielten auch die Feuerwehr im benachbarten Mannheim auf Trab: Es kam in der Nacht zu etwa 35 Einsätzen, wie mitgeteilt wurde. Im Keller eines Wohnhauses brannte ein Trafo infolge eines Blitzeinschlags. Das Feuer wurde gelöscht, es gab keine Verletzten.
Titelfoto: dpa/Boris Rössler