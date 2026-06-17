Aufatmen im Königshaus: Kronprinzessin Mette-Marit hat eine neue Lunge

Oslo - Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine Lungentransplantation überstanden.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat eine neue Lunge. © Lise Åserud/NTB Pool/dpa

Seit Anfang Juni wartete die 52-Jährige auf eine Spender-Lunge. Bei ihr wurde zuvor die unheilbare Lungenfibrose diagnostiziert.

Jetzt ging alles ganz fix.

"Ihre Königliche Hoheit Kronprinzessin Mette-Marit hat sich einer erfolgreichen Lungentransplantation im Oslo University Hospital Rikshospitalet in Oslo unterzogen", teilte die norwegische Königsfamilie am Mittwoch mit.

Der Mitteilung zufolge muss Mette-Marit nach der erfolgreichen Transplantation noch "mehrere Wochen" im Krankenhaus bleiben.

"Dies ist ein routinemäßiges Verfahren, um Medikamente anzupassen, mögliche Komplikationen zu bewältigen und Rehabilitation durchzuführen", erklärte ein Atemspezialist der Osloer Klinik.

Das nächste Gesundheitsupdate will das Königshaus veröffentlichen, sobald die Kronprinzessin das Krankenhaus verlassen hat. Ihr Ehemann, Kronprinz Haakon von Norwegen (52), kündigte bereits an, Mette-Marit in dieser schweren Zeit zu unterstützen. Dafür soll sein offizielles Programm angepasst werden.