Kronprinzessin Mette-Marit braucht neue Lunge: Verlauf ihrer Krankheit ist ernst

Oslo (Norwegen) - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst.

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) geht es gesundheitlich sehr schlecht. (Archivbild) © Jens Kalaene/dpa

"Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus demnach.

Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt.

Mette-Marit leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose. Dabei bilden sich Narben im Lungengewebe, was unter anderem Atemnot verursachen kann.

Der Gesundheitszustand der Kronprinzessin hatte sich jüngst verschlechtert. Sie war mehrmals mit einem Sauerstoffgerät gesehen worden - norwegischen Medien zufolge zuletzt am Donnerstag, als sie kurzzeitig im Olsoer Universitätskrankenhaus war, dieses aber nach wenigen Stunden wieder verließ.