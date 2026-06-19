Baby-News bei "Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway!
Los Angeles - Was für eine Überraschung! Anne Hathaway (43) wird wieder Mama.
Die Oscar-Preisträgerin verkündete ihre dritte Schwangerschaft auf Instagram und zeigt sich in einem Video mit deutlich sichtbarem Babybauch in einem fließenden cremefarbenen Kleid. Dazu läuft der Song "Baby, I’m Yours". In den Kommentaren überschlagen sich die Glückwünsche.
Für Hathaway und ihren Ehemann Adam Shulman (45) ist es das dritte gemeinsame Kind. Das Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits die Söhne Jonathan (10) und Jack (6).
Wie die Schauspielerin in der Vergangenheit mehrfach betonte, hält sie ihre Kinder bewusst aus der Öffentlichkeit heraus.
Besonders emotional: Hathaway sprach in früheren Interviews offen über ihren schwierigen Weg zum Mutterglück, Fruchtbarkeitsprobleme und eine Fehlgeburt.
Nun folgt für den "Der Teufel trägt Prada"-Star das nächste große Familienkapitel. Fans weltweit feiern die überraschenden Baby-News.
Titelfoto: Foto: picture alliance/dpa/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire | M10s