Hat sie ein Facelifting machen lassen? Anne Hathaway räumt endgültig mit Gerüchten auf

Los Angeles - Die Gerüchte rund um Anne Hathaway (43) und ihr auffällig glattes Hautbild wollen einfach nicht verstummen. Seit Monaten wird spekuliert, ob sich die bekannte Schauspielerin einem Facelifting unterzogen hat. Um den heiß diskutierten Spekulationen ein Ende zu setzen, hat sich der Hollywood- Star nun erstmals selbst zu den vermeintlichen Eingriffen geäußert.

Die bekannte Schauspielerin Anne Hathaway (43) sorgte in der vergangenen Zeit vor allem durch ihr Aussehen für ordentlich Schlagzeilen. © JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Bereits Mitte März sorgte die 43-Jährige für ordentlich Aufsehen, als sie mit einem ganz einfachen Trick ihre Falten verschwinden ließ. Den kleinen Kniff hielt sie in einem Video fest und stellte es im Anschluss auf Instagram.

In der Aufnahme ist zu sehen, wie ihr Hair-Stylist Orlando zwei schmale, straffe Zöpfe flicht, um ihre Augenpartie optisch mehr hervorzuheben. Was als ein harmloser Hack gedacht war, entwickelte sich schnell zu einer spektakulären Debatte.

Neben zahlreichen Fans, die ihr frisches Aussehen lobten, gab es den einen oder anderen bösen Kommentar über ihr "zu straffes Gesicht".

Als die Gerüchteküche rund um ihr Antlitz jedoch in den letzten Tagen so richtig Fahrt aufnahm, bezog die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin nun klipp und klar Stellung.

Für die Juli/August-Ausgabe des "ELLE"-Magazins posierte Hathaway nicht nur vor der Kamera, sie räumte im begleitenden Interview auch mit den herrschenden Vorurteilen auf.

"Ich würde nicht sagen, dass es spitzfindig ist. Aber wir leben in einer Zeit, in der die Menschen sehr selbstbewusst davon ausgehen, dass das, was sie für eine Tatsache halten, auch stimmt – und manchmal ist das richtig, manchmal aber auch nicht", erklärte sie.