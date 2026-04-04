Drei Jahre nach Liebes-Aus: Johannes Oerding packt über den Kontakt zu Ina Müller aus

Hamburg - Knapp drei Jahre ist es nun her, dass Johannes Oerding (44) und Ina Müller (60) ihre Trennung bestätigt haben. Doch statt öffentlichem Rosenkrieg herrscht Harmonie zwischen den beiden.

Johannes Oerding (44) ist seit Frühling 2023 von Ina Müller (60) getrennt. (Archivfoto) © Felix Hörhager/dpa

"Das war eine Zäsur in meinem Leben", beschreibt der Musiker das Beziehungs-Aus im Gespräch mit "stern". "Wir haben einen guten Weg gefunden, sind weiterhin freundschaftlich miteinander verbunden, haben viel Respekt füreinander", gesteht der Sänger. Generell sei er nach eigenen Angaben kein Mensch, der Dinge einfach kappt.

"Ich versuche, Verbindungen zu erhalten, auch wenn sich etwas grundlegend verändert." Kennengelernt hatten sich die beiden 2009, als Oerding zu Gast in der Talkshow "Inas Nacht" war. Nach einer anfänglichen Freundschaft wurden sie 2011 schließlich ein Paar. Im Frühjahr 2023 dann die Trennung.

Ob die Phase rund um das Beziehungsende den 44-Jährigen emotional offener gemacht hat? "Ich habe definitiv gelernt, Gefühle mehr zuzulassen. Früher habe ich vieles eher kontrolliert. Heute lasse ich Dinge auch einfach mal da sein." Schließlich gehöre Traurigkeit, Zweifel, Unsicherheit einfach dazu.

Emotionen verarbeitet Oerding in seiner Musik. Darunter auch den Tod seines Vaters, der 2024 verstorben ist. "Das war ein Einschnitt, den ich in so einer Intensität nicht erwartet hatte. Man denkt immer, man ist vorbereitet – aber das ist man nicht."