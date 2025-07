Johannes Oerding packt aus: So lief das erste Treffen mit Ex Ina Müller

Hamburg - Johannes Oerding (43) und Ina Müller (60) - ein Promi -Paar, das nur wenig in der Öffentlichkeit preisgab. Von 2011 bis 2023 waren die Kult-Moderatorin und der Musiker ein Paar, hielten ihre Liebe jedoch weitgehend privat.

Johannes Oerding (43) und Ina Müller (60) waren zwölf Jahre lang ein Paar. © Hendrik Schmidt/dpa

Umso überraschender, dass Oerding nun ganz persönliche Erinnerungen an die Beziehung teilt - vor allem an das erste Aufeinandertreffen der beiden.

In der neuen ARD-Dokumentation "Ina Müller – laut und leise. Ein Porträt", die anlässlich Inas 60. Geburtstag am 25. Juli 2025 im Ersten ausgestrahlt wurde, zeigt sich der Musiker privat wie nie. Sein erster Kontakt mit Ina liegt mittlerweile über 15 Jahre zurück.

2009 war Oerding zu Gast in ihrer Kult-Talkshow "Inas Nacht". Im selben Sommer veröffentlichte er sein erstes Soloalbum "Erste Wahl" und konnte erstmals eine Tour komplett ausverkaufen. Die heute 60-Jährige lernte den damals jungen Musiker also genau in der Zeit kennen, als seine Karriere gerade Fahrt aufnahm – und sollte später zu einer seiner wichtigsten Bezugspersonen werden.

Doch bei ihrem ersten Treffen sei Oerding noch eher eingeschüchtert gewesen: "Ich gebe zu, ich war auch ein bisschen nervös. Ich habe auch ein bisschen Angst gehabt vor der Frau, weil ich sie eher als eine laute, sehr taffe Frau wahrgenommen habe", beichtet der Sänger, während er auf den Tag zurückblickt.