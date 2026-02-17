Er wollte nach dem Pizza-Lieferanten sehen: Mann lehnt sich über Balkongeländer und stürzt in den Tod

London (Großbritannien) - Was für ein Schock: Eigentlich wollte der 23-jährige Joshua Robbins lediglich nach der Pizza schauen, die er bestellt hatte. Doch dann stürzte er plötzlich in den Tod.

Joshua Robbins wurde nur 23 Jahre alt. © GoFundMe/Screenshot/Help us get justice for our son Josh

Wie MyLondon berichtete, hatte Robbins am 29. Januar gegen 20.20 Uhr seinen Balkon im fünften Stock betreten, um nach dem Lieferanten Ausschau zu halten. Dabei lehnte er sich gegen das Geländer - das mit einem Mal nachgab.

Der 23-Jährige hatte keine Chance mehr. Mitsamt der Reling stürzte er mehrere Meter in die Tiefe, überlebte den harten Aufprall nicht.

Seine Eltern, Will Robbins und Fiona Jane Garrett, stehen seither unter Schock und lassen nichts unversucht, Gerechtigkeit für ihren Sohn zu erlangen.

"Josh wurde von allen sehr geliebt. Er war sanft, freundlich und zurückhaltend - ein junger Mann, in dessen Gesellschaft sich die Menschen geschätzt fühlten", schreiben sie in einem Spendenaufruf auf GoFundMe. "Er hatte Pläne und Hoffnungen für die Zukunft. Sein Tod hat unser Leben unwiderruflich verändert."

Robbins und Garrett wollen nun unbedingt herausfinden, wie es zu dem schrecklichen Unglück kommen konnte - und warnen andere, ihre Balkone regelmäßig checken zu lassen.