Frau nach 10-Meter-Sturz von Balkon schwer verletzt, jetzt sucht die Polizei Zeugen

Bingen am Rhein - Eine Frau fiel von einem Balkon zehn Meter in die Tiefe, sie wurde schwer verletzt. Noch ist völlig unklar, ob es sich um einen Unfall, eine Gewalttat oder einen versuchten Suizid handelt. "Da dürfen wir noch keine Auskünfte geben", sagte eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen auf Nachfrage von TAG24. Die Beamten suchen dringend Zeugen !

Eine Frau stürzte von einem Balkon eines Wohnhauses in Bingen am Rhein zehn Meter in die Tiefe. © Weber & Baur Medien- & Pressediensteeber & Baur Medien- & Pressedienste

Das Unglück ereignete sich am späten Montagabend im rheinland-pfälzischen Bingen am Rhein, wie die Polizeiinspektion Bingen zuvor in der Nacht zu Dienstag mitteilte.

Demnach wurde der Rettungsdienst gegen 22.45 Uhr alarmiert, nachdem es in der Schmittstraße zu einem "Sturzgeschehen einer weiblichen Person" gekommen war.

Vor Ort zeigte sich dann: Eine Frau war von einem Balkon eines Wohnhauses hinab auf den Gehweg gestürzt "und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu", hieß es weiter.

Sanitäter und ein Notarzt versorgten die Schwerverletzte, die im Anschluss in eine nahe liegende Klinik gebracht wurde.